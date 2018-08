Bruno Ganz ist an Darmkrebs erkrankt

Im Juli sagte Schauspieler Bruno Ganz seinen Einsatz in der „Zauberflöte“ bei den Salzburger Festspielen aus gesundheitlichen Gründen ab. Auf ärztlichen Rat hin müsse er sich „sofort in Behandlung begeben“. Wie nun bekannt wurde, ist der 77-jährige Schweizer an Darmkrebs erkrankt.