Leipzig reicht 1:1 bei Häcken für den EL-Aufstieg

RB Leipzig hat auf dem mühsamen Weg in die Europa League die Reise nach Schweden ohne großen Glanz hinter sich gebracht! Die Deutschen trennten sich am Donnerstagabend von BK Häcken mit 1:1 (0:0) und schafften dank des 4:0 im Hinspiel in Leipzig den Einzug in die 3. Qualifikationsrunde. Das ÖFB-Trio Stefan Ilsanker (gesperrt), Marcel Sabitzer und Konrad Laimer (beide verletzt) fehlte dabei.