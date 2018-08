Doppler/Horst gewinnen Hitzeschlacht

Clemens Doppler/Alexander Horst haben beim Beach-Volleyball-Major in Wien einen hart erkämpfen Auftaktsieg gefeiert. Die Vizeweltmeister bezwangen die Kanadier Sam Pedlow/Sam Schachter am Donnerstag in einer Mittagshitzeschlacht 2:1 (-18,13,10). Martin Ermacora/Moritz Pristauz gelang mit einem glatten 2:0 (17,16) gegen die italienischen Olympiazweiten Paolo Nicolai/Daniele Lupo eine Überraschung.