Asmik Grigorian: Der neue Star der Oper

Nach Salzburg ist sie mit ihren beiden Kindern (16 und 2) gekommen. Wo sie ihre offenbar kaum erschöpfbaren Energiereserven wieder auflädt? „Bis jetzt war ich nur im Theater und in der Wohnung“, verrät sie über ihr Sommer-Engagement. Die Rolle, die sie ganz in sich aufnimmt, muss Asmik Grigorian nach einem Auftritt auch wieder ablegen: „Ich gehe dann zu Fuß am Fluss entlang nach Hause.“ Es sind 30 Minuten, die sie zurückholen in die Realität. Sie liebt aber auch die Sonne, Seen und generell die Wärme, „auch Sauna“, und will sich jetzt ein wenig mehr Zeit nehmen.