Hundeattentat mit Scherben in Oberösterreich

Der jüngste Giftköder-Fall passierte Mitte Juli in Ottensheim, als Golden Retriever „Pacco“ an der Donau ein scheinbares Leckerli fraß, in dem Nervengift war. Grausamkeiten, die Johanna Stadler von der Pfotenhilfe Lochen betroffen machen – siehe Interview. Doch gemeine Tierhasser haben nun offenbar noch eine neue Art entdeckt, Hunde zu quälen: In der Hundewiese in der Linzer Neuen Heimat wurden spitz zulaufende Glasscherben so in den Boden gesteckt, dass sich die Bellos beim Darüberlaufen schwer verletzen können. Sie wurden von aufmerksamen Linzern entfernt.