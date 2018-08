Pyramids FC: Aus dem Nichts zum PSG Afrikas

Der 2008 gegründete Al Asyuti spielte in der totalen Unbekanntheit, Bedeutungslosigkeit und Desinteresse irgendwo in der Unterliga, und niemand dachte, dass sich das je verändern würde. Die Mannschaft, die in der 400.000-Einwohner-Stadt Asyuti am Ufer der Nil zu finden ist, war nicht einmal in der eigenen Stadt bekannt. Bis sie 2014 den Aufstieg in die höchste ägyptische Spielklasse schaffte.