Auch Deutschland beginnt: 3. Liga - 41.000 Zuseher

Der 1. FC Kaiserslautern konnte in seinem ersten Spiel in der dritten deutschen Liga einen Sieg feiern. Die heuer abgestiegenen „Roten Teufel“ gewannen zu Hause gegen 1860 München 1:0. Das Tor erzielte vor 41.000 Fans der Ex-Werder-Bremen-Spieler Janek Sternberg in der 86. Minute.