Promi-Unternehmer küsst die Bürgeralm wach

Was für das Murtal Didi Mateschitz sowie für Weiz und Graz Frank Stronach, ist für das Mürztal Stefan Pierer. Der 61-Jährige bekennt sich wie kein anderer (Prominenter) zu seiner Heimat und ist auch bereit, für seine Visionen tief in die eigene Tasche zu greifen: „Wir reden bislang von einem zweistelligen Millionenbetrag, der in die Region geflossen ist“, sagt der gebürtige Etmißeler im Gespräch mit der „Krone“.