Mädchen darf nicht zu Schachturnier in Tunesien

Die siebenjährige Liel Levitan hätte jede Berechtigung für die Teilnahme an einem internationalen Schachturnier in Tunesien, das Anfang September stattfindet. Das Wunderkind ist amtierende Nachwuchs-Europameisterin und in ihrem Land ein Superstar. Doch die Veranstalter haben Levitan den Antritt untersagt, weil sie aus Israel stammt.