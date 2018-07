Sturm winkt in CL-Quali Duell mit Standard Lüttich

Bei Aus gegen Ajax wartet Sieger aus Dundalk-Larnaca

Scheitert Sturm an Ajax, steigen die Steirer als gesetztes Team in die Europa-League-Quali um und treffen dort in der dritten Quali-Runde auf den Gewinner der Partie Dundalk gegen AEK Larnaca. Die Iren setzten sich in der ersten Runde gegen Levadia Tallinn (Estland) mit dem Gesamtscore von 3:1 durch.