10. Neuzugang? Souveräne Austria hatte Beobachter

„Souverän aufgestiegen, kein Gegentor kassiert - ich bin richtig zufrieden“, sagte Austria-Coach Thomas Letsch nach dem 4:0 in der 1. Cup-Runde gegen Stadtligist Austria XIII. Der mit viel Herz bis tief in die zweite Spielhälfte ein 0:1 hielt, ehe die Kräfte schwanden. Was auch der potenzielle zehnte Veilchen-Neuzugang sah.