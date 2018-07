In Innsbruck brannte ein Hochhausdach

Gasflaschen sichergestellt

Die Lage war angespannt, denn: „Durch die Flämmarbeiten befanden sich Gasflaschen am Dach. Deshalb musste schnell gehandelt werden, um eine Eskalation der Situation auf jeden Fall zu vermeiden“, schildert der Polizeisprecher. Das sei zum Glück auch rasch gelungen: „Die Flaschen konnten ohne Gefahr sichergestellt werden,“ so der Beamte. Weil der Rauch nicht in das Haus eingedrungen ist, musste auch niemand evakuiert werden. „Verletzt wurde zum Glück auch niemand“, erklärt der Polizist. Um 18:52 wurde schließlich „Brand aus“ vermeldet. Nun laufen die Ermittlungen zur Brandursache.