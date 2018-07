Zeit für Kinder durch Splittung im Job

Somit entstand die Idee, Eltern, die ihre Kleinsten nicht in die Krabbelgruppe geben wollten, zu entlohnen. Am 1. Jänner 2013 startete die Gemeinde schließlich mit ihrem eigenen Modell. Neben dem bundesweiten Kinderbetreuungsgeld sollten Familien, bei denen die Kleinsten zu Hause blieben, eine Unterstützung bis zur Höhe der damaligen Mindestsicherung erhalten. Also 773 Euro. Zwei Varianten gibt es. Die erste: Bleiben die Kinder zwei Jahre zu Hause, erhielten die Eltern damals 624 Euro vom Bund. Die zweite Version: Bei drei Jahren bekamen sie 436 Euro. Als Ausgleich für die in Einrichtung betreuten Kindern erhielten jene Familien, deren Sprösslinge daheim blieben, Geld von der Gemeinde. Zumindest 50 Euro flossen so pro Monat ins Geldbörserl. Der Betrag variierte je nach Variante.

„Ich stelle in keinster Weise in Frage, dass es Krabbelgruppen braucht. Die Nachfrage dafür ist jedoch da“, erklärt der Bürgermeister und fügt hinzu: „Manche Eltern brauchen es und manche wollen es. Das geht mich nichts an, aber fix ist, dass nicht jedes Kind mit einem Lotto-Sechser auf die Welt gekommen ist und daher unser Modell gut ist.“ Nicht jeder kann sich, trotz Arbeit, eine externe Betreuung leisten.