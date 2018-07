Brandserie: Gefürchteter Feuerteufel nun enttarnt?

„Stehen erst am Anfang“

„Wir befinden uns in einer sehr frühen Phase der Ermittlungen“, sagt Christoph Hundertpfund vom LKA Tirol auf „Krone“-Anfrage. Zur Person will der Ermittler daher noch keine näheren Angaben machen. Nur so viel: Die Tat auf der Wiese am Freitag habe der Verdächtige zugegeben. Mit den anderen Fällen will er nichts zu tun haben. Er bestreitet jeden Zusammenhang. Und auch Hundertpfund betont: „Es steht derzeit überhaupt noch nicht fest, ob diese Person für andere Brandstiftungen verantwortlich ist.“