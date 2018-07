Rührend! Große WM-Stars glänzen mit großen Gesten

Auch Umtiti

Damit steht Mbappé bei den Titelhelden, die seit gestern frei haben und in alle Richtungen zum Urlauben aufbrachen, nicht alleine da. Auch Halbfinal-Siegtorschütze Samuel Umtiti gab an, Teile seiner Prämien zu spenden: „Wenn man bei einer WM spielt, ist das eine Ehre und ein Traum, der in Erfüllung geht. Ich spiele nicht des Geldes wegen Fußball.“