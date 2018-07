45 Hektar Feld standen bei Schwechat in Brand

Eine brennende Strohpresse hat am Samstagvormittag ein 45 Hektar großes Feld bei Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) in Niederösterreich in Brand gesetzt. Das Feuer konnte nach etwa zweieinhalb Stunden unter Kontrolle gebracht werden. Stroh auf einer Fläche von rund 40 Hektar wurden vernichtet.