Die Kardashian-Formel: Mit Selfies zu Millionen

Wie gelang dieser Geniestreich?

Den Geniestreich sieht Kommunikationsprofessorin Jennifer Lueck von der Texas A&M University in der Art, wie die jungen Frauen sich und ihre Produkte in sozialen Netzwerken vermarkten. „Die Dynamik reicht sehr nah an eine empfundene Freundschaft heran“, erklärt Lueck der Website „Vox“. „Es fühlt sich nicht an wie Werbung, sondern wie die Empfehlung einer Freundin - einer reicheren, besser aussehenden Freundin, die tausende Dollar dafür bekommt, über Badeanzüge und Zahnaufhellung zu twittern“, heißt es bei „Vox“.