Tankstelle in Salzburg eröffnet Hunde-Waschanlage

In der Stadt Salzburg können Hundehalter ihre Lieblinge seit Mittwoch bei einer Tankstelle in einer speziellen Waschvorrichtung reinigen lassen. Die Mineralölfirma Shell hat für ihre erste Hundewaschanlage in Österreich die Shell-Tankstelle an der Innsbrucker Bundesstraße in Salzburg ausgewählt. Direkt neben dem „Car Wash“ für Autos wartet der „dogwash“ auf schmutzige vierbeinige Kunden.