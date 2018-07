Sylvie Meis: Sexy Bikinishow in Griechenland

Nachdem Sylvie Meis das Tanzparkett der RTL-Show „Let‘s Dance“ räumen und Victoria Swarovski die Moderation überlassen musste, hat sie jetzt ihren alten Job zurück. Dieter Bohlen fackelte nicht lange und holte die Beauty zurück in die Jury von „Das Supertalent“, in der sie schon von 2008 bis 2011 eine fabelhafte Figur gemacht hatte. Den Grund verriet er via Instagram: „Wir waren das erfolgreichste Juryteam ever. Ich hoffe, ihr freut euch.“ Mit den Dreharbeiten los geht es am 6. August. Bis dahin tankt die Holländerin aber noch Sonne und Meerluft.