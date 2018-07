16-Staaten-Bund: China rollt Europa vom Balkan auf

Mit dem schon siebenten Gipfeltreffen der „16 plus 1“-Staaten aus Ost- und Südosteuropa hat Chinas wirtschaftspolitischer Vorstoß in Europa nun einen neuen Höhepunkt erreicht. Premierminister Li Keqiang sagte am Samstag in der bulgarischen Hauptstadt Sofia, Chinas Interesse sei eine offene und prosperierende EU.