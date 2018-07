Manker über Strache: „Aufgeschwemmte Wasserleiche“

Der Schauspieler Paulus Manker hat am Donnerstagabend in der ORF-Sendung von Barbara Stöckl über die Regierung hergezogen. Er bezeichnete deren Mitglieder als „Dreckskerle“. Besonders an Vizekanzler Heinz-Christian Strache ließ er kein gutes Haar. Dieser sei „blad“ und würde „wie eine aufgeschwemmte Wasserleiche“ aussehen.