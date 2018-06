Stefanie Giesinger zeigt stolz ihre „Makel“

Auf Instagram hat Stefanie Giesinger mittlerweile über 3,3 Millionen Follower. Das Model weiß, was bei seinen Anhängern ankommt, und erfreut sie deshalb gerne auch mal mit sexy Bildern. Zuletzt zeigte sich die 21-Jährige im knappen Bikini im Urlaub. Gut zu sehen auf ihrem Bauch: die lange OP-Narbe. Dass die Ex-„Germany‘s next Topmodel“-Beauty diese nicht versteckt, kommt bei ihren Fans gut an. „Ich finde es toll, dass du deine Narbe zeigst“, freut sich ein Instagram-Fan. „Du hast mir mehr Mut gegeben, mich nicht wegen meiner Narbe zu schämen.“ Und ein anderer schreibt: „Wunderschönes Model, wunderschöne Narbe und wunderschönes Vorbild.“