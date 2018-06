„Mausi“ Lugner: Scheidung nach heimlicher Hochzeit

Für gleich zwei große Überraschungen hat am Donnerstag Christina Lugner gesorgt. Die Ex-Gattin von Baumeister Richard Lugner fand sich zu ihrem Scheidungstermin im Gericht in der Marxergasse in Wien ein. Was auch nur die Wenigsten gewusst hatten: „Mausi“ war seit zwei Jahren still und heimlich mit Franz Geisselhofer verheiratet!