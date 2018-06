Flugzeugabsturz, Autocrash und Zugunfall überlebt!

Am Mittwoch gab die niederösterreichische Betreibergesellschaft NÖVOG weitere Details bekannt. An der Unglücksstelle im Bereich Völlerndorf ist eine Geschwindigkeit von 35 km/h erlaubt, unterwegs war der Zug allerdings mit 55 km/h. Ob ein technisches Gebrechen vorliegt oder es sich um menschliches Versagen handelt, muss erst geklärt werden. Der geschockte Triebwagenführer will sich an den Unfall nicht erinnern können. Die NÖVOG bedauert den Unfall und bittet die Opfer um Verzeihung.