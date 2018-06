Sex-Experimente an Schule: 4 Jahre Haft für Lehrer

Also eines muss man ihm lassen: Fantasie hat er. Aber: In seinem Job als Lehrer verwendete er diese nicht, um die Kinder zum Lernen anzuspornen, sondern dazu, möglichst unbemerkt von ihnen sexuell befriedigt zu werden! Was der 37-Jährige nun vor Gericht teilweise auch gesteht: Haft und Einweisung, nicht rechtskräftig.