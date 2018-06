Blitz-Tor, Weitschuss-Hammer und Tor in Minute 90

Die Schweiz steht bei der Fußball-Weltmeisterschaft zumindest mit einem halben Bein im Achtelfinale. Die Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic besiegte am Freitag in Kaliningrad Serbien mit 2:1 (0:1) und kann im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica mit einem Punkt das Ticket für die Runde der letzten 16 lösen. Serbien hat seinerseits am kommenden Mittwoch gegen Brasilien ein „Finale“. Alle Highlights der Partie sehen Sie oben im Video!