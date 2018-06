Elfer-Aufreger und spätestes WM-Tor aller Zeiten

Neymar hat am Freitag bei Brasiliens 2:0-WM-Sieg gegen Costa Rica in St. Petersburg zuerst für einen Elfmeter-Aufreger und dann für ein Rekordtor gesorgt. Mit seinem Treffer zum Endstand in der 97. Minute hat der Stürmerstar das späteste Tor in der Geschichte der Weltmeisterschaften (in der regulären Spielzeit) erzielt. Laut Twitter-Meldung der FIFA waren bisher vier Tore in der 95. Minute die spätesten Treffer. Im Video oben sehen Sie alle Highlights des Spiels!