Autodieb (25) randaliert auf Tiroler Polizeiposten

Gegen 10.30 Uhr wurde der Slowake, der in seinem Wagen ein Motorrad verstaut hatte, auf der Reschenstraße bei Nauders von den Beamten aufgehalten. Volltreffer! Denn bei der Routinekontrolle stellte sich dann heraus, dass das „mitgeführte Motorrad am 11. Juni in Italien und der Pkw bereits am 29. April in Innsbruck gestohlen worden war“, heißt es vonseiten der Ermittler.