Spätes Goldtor! Kane lässt ganz England ausflippen

England hat bei seinem ersten Auftritt bei der WM in Russland in Gruppe G am Montagabend in Wolgograd gegen Außenseiter Tunesien den erwarteten Sieg quasi erst in letzter Sekunde fixiert. Harry Kane avancierte mit zwei Treffern (11., 91.) zum Matchwinner bei den „Three Lions“. Zwischenzeitlich hatten die Tunesier dank Fernjani Sassi per Foulelfmeter ausgeglichen (35.). Alle Highlights gibt‘s oben im Video!