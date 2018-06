Pyrotechnik-Testschießen wird Fall für den Landtag

Der Grüne Landtagsklubobmann Lambert Schönleitner hat eine Anfrage an Umweltlandesrat Anton Lang (SPÖ) gestellt. Sie umfasst sieben Fragen, darunter: Welche gesetzlichen Grundlagen gelten für die Testschießen einer Pyrotechnikfirma in St. Marein? Welche Maßnahmen hat die Landesregierung konkret ergriffen, um diese unzumutbaren Belastungen der Anrainer zu stoppen? Gibt es Gespräche mit der Gemeinde oder Anrainer, das Feuerwerk an anderer Stelle stattfinden zu lassen? Wurden bei diesen Veranstaltungen die Emmissionen betreffend Lärm oder Feinstaubwerte gemessen?