Wattens: Versuchter Raubüberfall mit Waffe

Eine groß angelegte Alarmfahndung wurde Freitag Nachmittag zwischen Wattens und Innsbruck gestartet. Grund für den Großeinsatz war ein versuchter Raubüberfall. Ein offenbar mit einer Schreckschusspistole bewaffneter Täter wollte gegen 17 Uhr die Trafik in der Wattenbachgasse in Wattens ausrauben. Der Täter musste aber ohne Beute abziehen. Die Angestellte der Trafik schlug ihn laut Polizei in die Flucht. Rund um die Autobahnauffahrten kam es zu Verzögerungen, weil die Polizei dort Fahrzeuge kontrollierte. Auch ein Hubschrauber und Suchhunde waren im Einsatz. Täterbeschreibung: Mann, ca. 175 cm groß, schlank, bekleidet vermutlich mit schwarzem T-Shirt, schwarzer Hose, schwarzen Turnschuhe mit weißer Sohle, zurückgekämmte glatte Haare, ungepflegtes Erscheinungsbild und Abschürfungen im Gesicht. Hinweise an jede Polizeidienststelle möglich.