Britpop-Legende Johnny Marr als cooler Gitarrist

Brillantes Alterswerk

Oft orientieren sich die „Comet“-Songs weniger an The Smiths als an den Jahren davor, an den frühen 80ern: Man denkt an die noch jugendlich frischen U2, an Simple Minds, The Cure oder Echo And The Bunnymen. „Diese Bands waren die gute Seite der damaligen Szene, als ich noch zur Schule ging“, sagt Marr im Interview des britischen Magazins „Uncut“. „Wenn meine Musik also an diese Zeit erinnert, gefällt mir das. Denn von dort komme ich.“ Dabei ist „Call The Comet“ kein peinlicher Nostalgie-Trip. „Ich will nicht so tun, als ob ich noch 21 wäre“, stellt Marr klar. Er höre noch viele junge Gitarrenbands von heute - denen er, das vermittelt er im „Uncut“-Interview, nun gern vormacht, wie man mit Mitte 50 ein großes Rockalbum heraushaut. Die Smiths-Zeiten sind ein bedeutender Teil seiner Entwicklung, aber Johnny Marr will definitiv ein Musiker von heute und für heute sein. Er sieht ja auch noch erstaunlich jung aus, wie eine Mischung aus Al Pacino, Paul Weller und dem jungen Keith Richards - ein verdammt cooler Gitarrengott. Auch politisch sieht sich Marr als „einer von den Guten“. Im Gegensatz zum vier Jahre älteren Ex-Bandpartner Morrissey, der zuletzt in die Nähe eines dumpfen britischen Rechtspopulismus geriet, ist der 54-Jährige glühender Pro-Europäer. Er hatte sogar Sorge, dass die neue, ihm so wichtige Platte „von diesen Brexit-Leuten vergiftet“ wird. Zum Glück ist es nicht so gekommen. „Call The Comet“ könnte der Beginn eines brillanten Alterswerks sein.