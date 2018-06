Die Kletterer und ihr „Kanzi“

Sportklettern ist trendy und das macht den Kletterfels auch für den Tourismus interessant. Und dieses Potenzial hat der „Kanzi“. Dabei tummelten sich hier nicht immer Sportkletterer am Fels. „Der Klettergarten Kanzianiberg ist älter das das Sportklettern selbst“, schmunzelt Ingo Neumann (61), der 1986 aus Deutschland nach Schiefling gezogen ist, selbst zahlreiche Kletterrouten in den „Kanzi“ gebohrt hat und den „Kanzi“ wie seine Westentasche kennt: „Die Bergführer, allen voran Hias Kumnig und Kurt Sternig haben um 1973 ein Trainingsgelände gesucht, um ihren Kunden ein Schlechtwetter-Angebot bieten zu können.“ Rasch sind so die ersten Routen im 4., 5. sowie 6. Schwierigkeitsgrad entstanden. Neumann: „Viele Routen waren nur technisch zu klettern und die Kletterwelt damals der Meinung, dass man ohnehin nicht schwerer als im 6. Schwierigkeitsgrad frei klettern kann.“ Junge Rosentaler waren die Ersten, welche die technischen Routen frei gingen und sich so den Respekt der Bergführer verdienten, die den Jungen damals erlaubten, eigene Linien zu suchen.