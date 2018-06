Schweiz: Andreas Gabalier von Polizei „verhaftet“

Volks Rock ‘n‘ Roller Andreas Gabalier erobert auch die Herzen der Schweizer Musikfans. Am Samstagabend steht ein großes Konzert in St. Gallen am Programm. Wenigen Stunden davor wurde er von eidgenössischen Polizisten mit einer Handschelle „festgenommen“ - „wegen zu lauter Musik“, wie „Krone“-Fotograf Sepp Pail, der Gabalier begleitet, augenzwinkernd schreibt.