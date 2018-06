De Bruyne will der WM seinen Stempel aufdrücken

Es gibt nur wenige Teams bei der Fußball-WM, die nominell so stark besetzt sind wie Belgien. Angeführt von den Premier-League-Stars Eden Hazard, Kevin de Bruyne (oben im Video) und Romelu Lukaku besteht die Auswahl der „Roten Teufel“ durchwegs aus gestandenen, in den besten Ligen der Welt engagierten Kickern, die deswegen zu den Geheimfavoriten des Turniers gezählt werden. Vor allem de Bruyne, der eine harausragende Saison mit Manchester City spielte, will der WM seinen Stempel aufdrücken.