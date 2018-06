Waffe und Cannabis sichergestellt

Als die Polizei in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Lehen gegen 23 Uhr eintrafen, sie waren wegen Lärmbelästigung gerufen worden, waren ein 29-jähriger und ein 20-jähriger Salzburger vor Ort. Eine unbekannte Person mit dunkler Hautfarbe sprang aus dem Fenster eines Abstellraums drei Stockwerke in die Tiefe und flüchtete. Trotz sofortiger Fahndung konnte er entkommen. Der Grund war schnell klar. In der Wohnung wurden Cannabiskraut sowie eine vebotene Waffe entdeckt und sichergestellt. Die beiden Salzburger werden nach dem Suchtmittelgesetz sowie der 29-jährige Wohnungsmieter auch wegen Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt. Auch ein vorläufiges Waffenverbot wurde verhängt.

Weitere Ermittlungen der Polizei sind im Laufen.