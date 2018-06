Transitforum fordert mehr Polizei-Kontrollen

Der Gipfel sei dann kurz nach der Raststätte Ampasserhof: „Stoßstange an Stoßstange - „Just-in-time“ mit „leicht verderblichen Pkw’s“ wird in die Einhausung Innsbruck-Amras „gestaut“. Rücksichts- und verantwortungslos, weil mit der Sicherheit, dass sich ohnedies niemand um Lkw-Übertretungen „schert“. Die, die in Innsbruck einfahren und auf die Brennerspur wollen, versuchen das im rechten Winkel irgendwie abzuwickeln und die, die Innsbruck-Mitte oder Richtung Oberland abfahren wollen, versuchen das dann ebenso im rechten Winkel irgendwie zwischen den Lkw-Stoßstangen zu erreichen“, beschreibt Gurgiser die „kriminellen Zustände“.