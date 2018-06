Skrupelloser Kredithai zu 6 Jahren Haft verurteilt

Schuldner wollte sich aus Fenster stürzen

Schuldner, die nicht rechtzeitig zahlten, schüchterte der 45-Jährige ein, auch Gewalt stand dabei offenbar an der Tagesordnung. Einer jungen Frau quetschte er den gerichtlichen Feststellungen zufolge den Finger und drohte ihr an, ein Auto werde sie und ihren Sohn auf dem Weg zum Kindergarten überfahren. Einem Mann versetzte er mit einem Holzprügel einen Schlag auf den Hinterkopf, bei einem weiteren Zusammentreffen kassierte der Schuldner sogar eine Gehirnprellung. Der Schuldner war schließlich nervlich derart am Ende, dass er sich in selbstmörderischer Absicht aus einem im dritten Stock gelegenen Fenster stürzen wollte. Seine Ehefrau konnte das gerade noch verhindern.