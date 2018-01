Security-Mann störte Diebe

Den Tatort hatten die Werkzeugdiebe gut gewählt. Es war die Großbaustelle für den "Landsitz" in Landskron. Dort werden derzeit 250 Eigentumswohnungen erreichtet. Harald Jannach von der Kripo Villach: "Auf dem Areal gibt es eine Menge Container. Sieben davon haben die Täter am Donnerstag nach Arbeitsschluss aufgebrochen." Die erbeuteten Werkzeuge trugen sie an einem Fleck zusammen, um sie später abzutransportieren. "Es handelte sich um etwa Bohrhämmer, Schleifmaschinen und ähnliches", so der Kriminalist.

Die Täter hatten aber offenbar nicht mit dem Sicherheitsmann gerechnet. Jannach: "Er war dort, weil das Gebiet, so weitläufig ist."

Der Security-Mitarbeiter machte die Täter nervös. Nach 19 Uhr kam ein Wagen mit slowenischem Kennzeichen zu der Sammelstelle. Als er den Sheriff sah fuhr er im Retourgang weg. Zehn Minuten danach ergriff ein Komplize die Flucht. Harald Jannach: "Eine Alarmfahndung blieb nach dem slowenischen Wagen blieb leider ergebnislos."

Serina Babka, Kärntner Krone