"Pitch Perfect 3"

In Studienzeiten waren die Barden Bellas gefeierte "Singdohlen", ja, sie präsentierten sich sogar stimmgewaltig vor dem amerikanischen Präsidenten und gewannen die A-cappella-Weltmeisterschaft. Dann trennten sich ihre Wege. Ein musikalisches Event in good old Europe zur Unterhaltung der dort stationierten US-Truppen lässt die Mädels gemeinsam den Atlantik überqueren - und erneut zur Hochform auflaufen.