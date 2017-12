Kanada: Tod von Milliardär sorgt für Rätselraten

Zwei mysteriöse Todesfälle beschäftigen derzeit die Ermittler in Kanada: Der Milliardär Barry Sherman und seine Frau Honey wurden tot in ihrem Anwesen in Toronto aufgefunden. Die Polizei teilte mit, dass die Fälle "verdächtig" seien. Ein Familiendrama scheint wahrscheinlich: Die Exekutive ermittle derzeit, ob es sich um Mord und anschließenden Suizid handelt.