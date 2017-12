"Sexuelle Belästigung": Pensionistin angezeigt!

"Können Sie sich das vorstellen? Ich bin eine bald 80-jährige Frau und ich bin wegen sexueller Belästigung angezeigt!"

Der Vorfall soll sich am 19. Juni in der Gemeinde Maria Rain zugetragen haben: Die 76-Jährige soll - laut Polizei - "im Zuge einer Nachbarschaftsstreitigkeit ihr Hinterteil entblößt" haben. Drei Tage später soll die 76-Jährige gegenüber anderen Nachbarn ein weiteres Mal den Allerwertesten präsentiert haben. Die Folge: Zwei Anzeigen bei der Polizei wegen sexueller Belästigung und geschlechtlicher Handlungen.

Um die Vorwürfe zu untermauern, hat einer der Anzeiger ein Beweisfoto bei der Polizei abgeliefert, das auch der "Krone"-Redaktion vorliegt.

Auf Nachfrage dementiert die 76-Jährige den Vorwurf: "Ein Nachbar hat mich scheinbar fotografiert, als ich gerade meine Strumpfhose ausgezogen habe, weil es so heiß war. Nackt war ich aber ganz sicher nicht, denn ich hatte einen Tanga an. Das sieht man am Foto nur nicht." Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat das Verfahren übrigens eingestellt.

Christian Rosenzopf, Kärntner Krone