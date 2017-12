Kampf gegen Schäden: Orkan riss Putz von Häusern

Der Wind wurde immer lauter. Dann riss der Sturm die Fensterbänke mit, aus den Lampen kam Wasser. Sogar der Verputz wurde von der Mauer gerissen - so schildert Stefan Kovalcsik, wie er den Orkan in Eisenkappel erlebet hat. Auch zwei Tage nach der Katastrophe müssen er und seine Familie ohne Wasser auskommen. An die 1000 Haushalte sind weiterhin ohne Strom. "Die Schäden sind teilweise so massiv, dass wir nur Schritt für Schritt vorankommen", heißt es bei der Kärnten Netz GmbH. 170 Monteure sind im Kampf gegen die Sturmschäden im Einsatz.

1775 Feuerwehrmänner bei Aufräumarbeiten

Das Bundesheer hat am Mittwoch eine Pionierkompanie mit 97 Soldaten in den Katastropheneinsatz entsandt. Für die Unterstützung aus der Luft wurde ein "Black Hawk" Hubschrauber angefordert. In den Bezirken Völkermarkt und Klagenfurt Land mussten die Wehren zu mehr als 700 Einsätzen ausrücken.1775 Kräfte pumpten überflutete Keller aus, räumten umgestürzte Bäume von den Straßen, sicherten zahlreiche kaputte Hausdächer. In Bad Eisenkappel half ein Kriseninterventionsteam.