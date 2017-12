14 Verletzte bei Feuer in Wels

Eine Minute brauchten die alarmierten Feuerwehrleute, um Samstag Abend gegen 22 Uhr den brennenden Kinderwagen im Eingangsbereich des Stiegenhauses zu löschen - doch der verhältnismäßig kleine Brand hatte große Auswirkungen: Beißender Qualm hatte sich nämlich bereits bis in den dritten Stock des Mehrparteienhauses in der Dr.-Groß-Straße nahe des Welser Bahnhofs ausgebreitet, in Panik geratene Bewohner flohen mit Kindern und Haustieren auf die Straße hinaus.

14 Bewohner mussten ins Spital

14 von ihnen hatten Rauchgase eingeatmet und mussten zur Behandlung ins Welser Klinikum gebracht werden. Unter den Verletzten war auch ein erst vier Wochen altes Baby. Die unverletzten Mieter konnten nach einer dreiviertel Stunde wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ursache für den gefährlichen Brand wird derzeit noch von der Polizei ermittelt - Brandstiftung ist allerdings nicht ausgeschlossen.

27-Jähriger wählte Notruf

Ein 27-Jähriger berichtete den Ermittlern, das Feuer als Erster gesehen zu haben. Er soll den Notruf gewählt und die Bewohner herausgeläutet haben. Auch diese Aussage überprüfen nun die Beamten.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung