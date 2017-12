Hai tötete US-Urlauberin vor der Küste Costa Ricas

Eine Urlauberin aus den USA ist vor der Küste Costa Ricas von einem Hai angegriffen und getötet worden. Ihr Tauchlehrer wurde bei der Attacke des Sandtigerhais schwer verletzt, wie das Umweltministerium in San Jose am Samstag mitteilte. Der Raubfisch hatte die Taucher demnach am Donnerstag attackiert, als sie bei der Kokos-Insel vor der Pazifikküste Costa Ricas zurück an die Wasseroberfläche kamen.