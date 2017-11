Ein Haus von Kärntnern für Kärntner

"Bei der Entwicklung des Projektes war es für das Energieforum Kärnten besonders wichtig, dass unser KärntenHaus 4.0 leistbar ist. Jede Einzelleistung wurde genau kalkuliert und geprüft. Dadurch kann dieses außergewöhnliche Gebäude zu einem sehr guten Preis angeboten werden", erklärt der Obmann des Energieforums Kärnten, Berndt Triebel, der in das nachhaltige Projekt zehn Jahre Erfahrung im Energie- und Förderbereich gesteckt hat: "Alles für ein gutes, gesundes und vor allem leistbares Eigenheim wurde sozusagen zusammengetragen."

Die am "KärntenHaus" beteiligten Unternehmen sind renommierte und vom Energieforum zertifizierte Betriebe, die viel Kompetenz mitbringen. Regionale Wertschöpfung steht dabei im Mittelpunkt. So sind sogar Betriebe aus allen Kärntner Bezirken in dieses Projekt involviert. Die Baufirmen "Weissenseer Holzbau" aus Greifenburg und "Wagger Bau" aus St. Gertraud übernehmen den Part der Generalunternehmer des Projektes, das in sechs Ausführungen in Holz- oder Massivbauweise angeboten wird, und ab 220.000 Euro zu haben ist.

Das Haus bietet je nach Ausführung zwischen 125 und 134 m² Wohnfläche und garantiert durch ein ökologisches Heizsystem dauerhaft niedrige Betriebskosten.

Alle Infos sowie sämtliche Bauausführungen findet man unter www.kaerntenhaus.com

Alexander Schwab, Kärntner Krone