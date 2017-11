Richter wegen Amtsmissbrauchs auf Anklagebank

"Mit Verlaub. Haben Sie sich im Laufe der Jahre einfach weniger geschissen?", will Richter Andreas Böhler vom Angeklagten wissen. Der mittlerweile pensionierte Tiroler verneint, räumt jedoch ein, vielleicht etwas unorthodox in der Prozessführung gewesen zu sein. Die Staatsanwältin legt dem bislang Unbescholtenen zur Last, in den Jahren 2015 und 2016 in mehreren Verfahren Protokolle nachträglich abgeändert zu haben, sodass verhängte Strafen plötzlich Zusatzstrafen waren.