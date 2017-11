Video: Biber-Bande“werkt“ am Ossiacher See!

Die fleißige Biber-Bande ist nachtaktiv. Sie werkt immer zwischen 22 und 3 Uhr. Kittinger hat jetzt seine Wildkamera erneut aufgestellt: "Ich habe den Winkel geändert, damit wir auf dem Video vielleicht sehen können, in welche Richtung die Nager verschwinden, um zu wissen, wo die Biberburg liegt." Die großen Nagetiere galten in Kärnten übrigens 250 Jahre lang als ausgestorben, bevor Wildtier-Spezialist Dietmar Streitmaier 2004 im Stausee Neuden-stein bei Völkermarkt einen Biber wieder nachweisen konnte. "Mittlerweile haben sich die Tiere in Kärnten wieder flächendeckend ausgebreitet", weiß Landeszoologe Bernhard Gutleb: "Wir konnten Biber sogar in der Möll bei Kolbnitz nachweisen." Generell werden Biber in Kärnten akzeptiert, außer sie beginnen Lebensräume aufzustauen - wie in Klagenfurt, wo behördlich eine Biberburg zerstört wurde.

Hannes Wallner, Kärntner Krone