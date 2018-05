Das Salah-Drama! Jetzt wackelt sogar die WM

In Minute 30 der große Schock für Liverpool! Superstar Mohamed Salah konnte nicht mehr. Mit schmerzverzerrtem Gesicht und unter Tränen der Verbitterung musste der Liverpool-Striker im Champions-League-Finale in Kiew frühzeitig vom Spielfeld. Real-Raubein Sergio Ramos hatte ihn zuvor zu Fall gebracht und an der Schulter verletzt. Für Salah ist jetzt sogar die WM-Teilnahme in Gefahr.