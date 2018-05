Deal fix! Zlatko Junuzovic wird ein „Bulle“

Junuzovic spielte sechseinhalb Jahre für Werder Bremen in der deutschen Bundesliga, nun lief der Vertrag des Mittelfeldstrategen aus. Für die Norddeutschen brachte er es in 198 Pflichtspieleinsätzen auf 22 Tore und 54 Assists. Ein Angebot zur neuerlichen Vertragsverlängerung in Bremen schlug der Kapitän unlängst aus. Bereits seit Wochen hielten sich hartnäckig Gerüchte, wonach der Ex-Austria-Spieler zu Salzburg wechselt.